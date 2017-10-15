Сусо и Андре Силва - в атаке "Милана" на матч с "Интером"

Стали известны составы "Интера" и "Милана" на матч чемпионата Италии. Место в атаке красно-черных займут Андре Силва и Сусо.

Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом:

"Интер": Ханданович - Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Нагатомо - Весино, Валеро - Кандрева, Гальярдини, Перишич - Икарди.

"Милан": Доннарумма - Музаккьо, Бонуччи, Романьоли - Борини, Кессье, Билья, Бонавентура, Р. Родригес - Сусо, Андре Силва.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.