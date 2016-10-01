Сусо: "Для полного счастья в "Милане" мне не хватает только гола на "Сан-Сиро"

Нападающий "Милана" Сусо подчеркнул, что команда постепенно прибавляет. По мнению форварда, о росте говорит ничейный результат в выездном матче чемпионата Италии с "Фиорентиной". По его словам, в прошлом сезоне красно-черные бы проиграли в этой встрече с высокой вероятностью.

– Я чувствую себя нужным "Милану", – приводит Tmw слова Сусо. – Команда прибавляет от игры к игре, благодаря усердной работе. Ничья в гостях у "Фиорентины" – достойный результат, который говорит о росте. В прошлом сезоне мы бы проиграли такой матч с вероятностью 99,9 процента.

Мне очень хочется забить гол на "Сан-Сиро". Мне не хватает только этого, для полного счастья. Конечно, на первом плане результат.