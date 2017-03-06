13:18 | ФУТБОЛ — Италия

Стефано Окака Чука: "Габбьядини может оказаться в "Реале", если продолжит так играть"

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Нападающий "Уотфорда" Стефано Окака Чука высоко оценил мастерство форварда "Саутгемптона" Маноло Габбьядини. Он забил шесть мячей в четырех матчах за "Саутгемптон" после перехода из "Наполи".

– Я играл с Габбьядини в "Сампдории", это было интересное время, – цитирует Goal Окаку Чуку. – Это фантастический игрок, очень умный. Он много работал над реализацией моментов, и его левая нога волшебна. Он может стать одним из лучших бомбардиров премьер-лиги в следующем сезоне. Это хороший футболист, который может оказаться в "Реале", если продолжит так играть.

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Материалы REN-TV

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