Стефано Окака Чука: "Габбьядини может оказаться в "Реале", если продолжит так играть"

Нападающий "Уотфорда" Стефано Окака Чука высоко оценил мастерство форварда "Саутгемптона" Маноло Габбьядини. Он забил шесть мячей в четырех матчах за "Саутгемптон" после перехода из "Наполи".

– Я играл с Габбьядини в "Сампдории", это было интересное время, – цитирует Goal Окаку Чуку. – Это фантастический игрок, очень умный. Он много работал над реализацией моментов, и его левая нога волшебна. Он может стать одним из лучших бомбардиров премьер-лиги в следующем сезоне. Это хороший футболист, который может оказаться в "Реале", если продолжит так играть.