Стали известны претенденты на награды игрокам и тренерам года в серии А

Стали известны номинанты на премию Гран Гала дель Кальчо, которую часто называют "Оскаром" итальянского футбола. На церемонии будут награждены лучшие игроки, тренеры и судьи 2018 года.

В список вошли следующие претенденты:

Вратари: Джанлуиджи Буффон, Джанлуиджи Доннарумма, Самир Ханданович, Алиссон.

Фланговые защитники: Жоау Канселу, Александр Коларов, Алекс Сандру.

Центральные защитники: Милан Шкриньяр, Костас Манолас, Стефан де Фрай, Калиду Кулибали, Джорджо Кьеллини.

Полузащитники: Жоржинью, Аллан, Марек Хамшик, Сергей Милинкович-Савич, Раджа Наингголан, Миралем Пьянич.

Нападающие: Пауло Дибала, Эдин Джеко, Мауро Икарди, Чиро Иммобиле, Дуглас Коста, Дрис Мертенс.

Тренеры: Симоне Индзаги, Массимилиано Аллегри, Эусебио Ди Франческо, Маурицио Сарри.

Судьи: Даниэле Орсато, Джанлука Рокки, Паоло Маццолени.

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