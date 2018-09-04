СМИ: "Ювентус" и "Наполи" хотели подписать Икарди

"Ювентус" и "Наполи" хотели подписать нападающего "Интера" Мауро Икарди этим летом, утверждает Sky Sports. Туринский клуб все же предпочел купить форварда "Реала" Криштиану Роналду, а неаполитанцы сделали предложение "нерадзурри" по трансферу 25-летнего аргентинца, которое было отвергнуто и клубом, и самим игроком.

Кроме того, нападающим интересовались клубы за пределами Италии, которые были готовы выплатить 99 миллионов евро отступных.

Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. В текущем сезоне он провел 2 матча в серии А и отметился одной результативной передачей.

Все о чемпионате Италии - здесь