СМИ: "Ювентус" хочет продлить контракты с Пьяничем и Хедирой

"Ювентус" намерен продлить контракты с полузащитниками Миралемом Пьяничем и Сами Хедирой, сообщают итальянские СМИ.

По данным Gazzamercato, боснийскому хавбеку предложили новый контракт до 2022 года с зарплатой в шесть миллионов евро в год. Немцу же предложат контракт до 2021 года.

28-летний Миралем Пьянич в прошлом сезоне провел 44 матча за "Ювентус" и забил семь мячей при 14 голевых передачах. 31-летний Сами Хедира в 39 матчах забил девять мячей при семи голевых передачах.