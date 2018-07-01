10:43 | Футбол — Италия

СМИ: "Ювентус" хочет продлить контракты с Пьяничем и Хедирой


"Ювентус" намерен продлить контракты с полузащитниками Миралемом Пьяничем и Сами Хедирой, сообщают итальянские СМИ.

По данным Gazzamercato, боснийскому хавбеку предложили новый контракт до 2022 года с зарплатой в шесть миллионов евро в год. Немцу же предложат контракт до 2021 года.

28-летний Миралем Пьянич в прошлом сезоне провел 44 матча за "Ювентус" и забил семь мячей при 14 голевых передачах. 31-летний Сами Хедира в 39 матчах забил девять мячей при семи голевых передачах.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/

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