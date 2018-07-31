СМИ: Видаль подпишет трехлетний контракт с "Интером"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль достиг соглашения с "Интером" по условиям личного контракта, сообщает Football Italia. По информации издания, договор между 31-летним чилийцем и "нерадзурри" будет рассчитан на 3 года, его зарплата составит 5 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что "Интер" арендует Видаля на сезон-2018/19 с последующим обязательством выкупа за 20-25 миллионов евро.

Хавбек выступает в "Баварии" с 2015 года. До перехода в немецкий суперклуб он уже выступал в серии А – с 2011 по 2015 год футболист защищал цвета "Ювентуса".