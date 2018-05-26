СМИ: В "Милане" считают очень высокой вероятность исключения клуба из Лиги Европы

"Милан" может быть исключен из Лиги Европы из-за несоблюдения правил финансового фэйр-плей, сообщают итальянские СМИ.

Ранее стало известно, что в УЕФА отвергли предложение "Милана" о сделке по финансовому фэйр-плей. По информации La Gazzetta dello Sport, в клубе с пессимизмом оценивают эту ситуацию. Руководители клуба считают угрозу исключения команды из числа участников Лиги Европы очень высокой.

УЕФА может применить санкции к "Милану" из-за того, что летом прошлого года клуб потратил на трансферы свыше 200 миллионов евро. Организация поставила под сомнение прозрачность этих сделок и, как следствие, соответствие команды финансовому фэйр-плей.

Если клуб будет исключен из турнира, место "Милана" в групповом турнире Лиги Европы займет "Аталанта". В квалификации турнира в таком случае сыграет "Фиорентина".