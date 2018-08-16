СМИ: Пьянич близок к продлению контракта с "Ювентусом"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич вскоре должен продлить контракт, сообщают итальянские СМИ.

По данным сайта журналиста Альфредо Педуллы, отец игрока Фахрудин прибыл в Турин. Сообщается, что это свидетельствует о скором продлении контрака, так как Фахрудин Пьянич является агентом своего сына. Ранее сообщалось, что им интересуются "Барселона", "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

28-летний босниец в прошлом сезоне провел 44 матча за "Ювентус" и забил семь мячей при 14 голевых передачах.