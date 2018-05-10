СМИ: Пирло станет помощником Манчини в сборной Италии

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло войдет в тренерский штаб Роберто Манчини, который до 20 мая должен возглавить национальную команду, сообщает Calciomercato.com. По данным издания, жена и юрист рулевого "Зенита" Сильвия Фортини встретилась с представителями Федерации футбола Италии (FIGC) и договорилась о контракте на два года, по условиям которого его зарплата составит 2 миллиона евро в год.

В сборной Италии Манчини будет получать 4,2 миллиона евро в год

Ожидается, что 11 мая Фортини вылетит в России, где проведет переговоры с президентом питерцев Сергеем Фурсенко. Темой встречи станет контракт Манчини, подписанный летом 2017 года и рассчитанный до конца сезона-2019/20.

Отметим, что для Пирло, в случае назначения, работа в сборной Италии станет первой в качестве тренера. Экс-полузащитник "Интера", "Милана" и "Ювентуса" объявил о завершении карьеры в октябре 2017 года. Его прощальный матч известного футболиста состоится 21 мая в Милане.

Ранее Gazzetta dello Sport утверждала, что Пирло согласен войти в тренерский штаб сборной Италии, если команду возглавит либо главный тренер "Челси" Антонио Конте, либо экс-наставник "Реала" и "Баварии" Карло Анчелотти.