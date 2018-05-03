В сборной Италии Манчини будет получать 4,2 миллиона евро в год

Как сообщили "СЭ" коллеги из корпорации RAI, зарплата Роберто Манчини на посту главного тренера сборной Италии составит 4,2 миллиона евро в год плюс 800 тысяч евро на членов его штаба. Вместе с 53-летним специалистом в национальную команду перейдут три его ассистента в "Зените": Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи и Иван Карминати.
Также велика вероятность, что Манчини включит в число помощников и легенду итальянского футбола Андреа Пирло, только что завершившего игровую карьеру. Не исключено, что при новом тренере состоится возвращение в "Скуадру адзурру" нападающего Марио Балотелли, который хорошо знаком с Роберто по совместной работе в "Интере" и "Манчестер Сити".
Официальная презентация Манчини намечена на 23 мая на базе сборной Италии в Коверчано. При этом состав на товарищеские матчи с Саудовской Аравией (28 мая) и Францией (1 июня) должен быть оглашен 20-го или 21 мая, но это может сделать не конкретное должностное лицо, а федерация футбола страны - как юридическое. (Вячеслав КОРОТКИН)
- Зенит СПб
- Манчестер Сити
- Марио Балотелли
- Роберто Манчини
- Интер Милан
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Андреа Пирло
- Сборная Саудовской Аравии
ravilius777
АНЧЕЛОТТИ готов возглавить дзенит, мама миа, порка мадонна, наконец то
19:44
ravilius777
итальянские тренеры как итальянская обувь, дорого-богато, много понтов, развалится через год... все в мире уже давно это поняли, мы как всегда, в танке
19:42
Subulcus
д-р Хряк=== Не нравится жить в России? Чемодан вокзал любая страна мира...И ты бы навестил психиатра.. =))
19:42
alex_zero
ну, уря, чтоле ...
19:37
д-р Хряк
Subulcus д-р Хряк Надеюсь вы тут люди грамотные и понимаете , что Шрёдер, Миллер - это немцы и газпром и народное достояние у них своё ))) === Из тебя как раз получится хороший шашлык на 9 мая =)) 19:34--------- Это ты хочешь напомнить немцам ? ))) Тебе твои руководители и их потомки не простят ! Блдей за Локо, пока не поздно )))))))))
19:37
Subulcus
д-р Хряк Надеюсь вы тут люди грамотные и понимаете , что Шрёдер, Миллер - это немцы и газпром и народное достояние у них своё ))) === Из тебя как раз получится хороший шашлык на 9 мая =))
19:34
д-р Хряк
Надеюсь вы тут люди грамотные и понимаете , что Шрёдер, Миллер - это немцы и газпром и народное достояние у них своё )))
19:28
shpasic
из Зенита через одного в сборные уходят - Адвокат покуражился аж в нескольких, Луческу, теперь вот Манчини, а ведь был ещё случай с Бышовцем.
19:26
Subulcus
У свиней как люто бомбит от одного упоминания про Зенит =))
19:25
д-р Хряк
Короче говоря, как всегда , Бабушки РОССИИ оплатят неустойку этому газпромофскому фрайерку ввиде повышения цен на бензин, кап/ремонт и водки с сигаретами .
19:24
bambila
Хочешь быть тренером с зарплатой - 4.2 миллиона евро - развали Зенит! Не иначе - Спартак, Локо и ЦСКА доплатили))
19:23
Valdemar 69
непонятный тренер! В Италии проблемы оказывается не только с игроками)))
19:19
баламошка
Чтоб тренировать сборную Италии этот недотренер сам федерации доплачивать должен. У него, наверна, мафиозы в друзьях есть, поэтому и пропихивают его куда угодно.
19:15