19:03 | Футбол — РФПЛ

В сборной Италии Манчини будет получать 4,2 миллиона евро в год

Роберто МАНЧИНИ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Роберто МАНЧИНИ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
13

Как сообщили "СЭ" коллеги из корпорации RAI, зарплата Роберто Манчини на посту главного тренера сборной Италии составит 4,2 миллиона евро в год плюс 800 тысяч евро на членов его штаба. Вместе с 53-летним специалистом в национальную команду перейдут три его ассистента в "Зените": Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи и Иван Карминати.

Также велика вероятность, что Манчини включит в число помощников и легенду итальянского футбола Андреа Пирло, только что завершившего игровую карьеру. Не исключено, что при новом тренере состоится возвращение в "Скуадру адзурру" нападающего Марио Балотелли, который хорошо знаком с Роберто по совместной работе в "Интере" и "Манчестер Сити".

Официальная презентация Манчини намечена на 23 мая на базе сборной Италии в Коверчано. При этом состав на товарищеские матчи с Саудовской Аравией (28 мая) и Францией (1 июня) должен быть оглашен 20-го или 21 мая, но это может сделать не конкретное должностное лицо, а федерация футбола страны - как юридическое. (Вячеслав КОРОТКИН)

13
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

ravilius777

АНЧЕЛОТТИ готов возглавить дзенит, мама миа, порка мадонна, наконец то

19:44

ravilius777

итальянские тренеры как итальянская обувь, дорого-богато, много понтов, развалится через год... все в мире уже давно это поняли, мы как всегда, в танке

19:42

Subulcus

д-р Хряк=== Не нравится жить в России? Чемодан вокзал любая страна мира...И ты бы навестил психиатра.. =))

19:42

alex_zero

ну, уря, чтоле ...

19:37

д-р Хряк

Subulcus д-р Хряк Надеюсь вы тут люди грамотные и понимаете , что Шрёдер, Миллер - это немцы и газпром и народное достояние у них своё ))) === Из тебя как раз получится хороший шашлык на 9 мая =)) 19:34--------- Это ты хочешь напомнить немцам ? ))) Тебе твои руководители и их потомки не простят ! Блдей за Локо, пока не поздно )))))))))

19:37

Subulcus

д-р Хряк Надеюсь вы тут люди грамотные и понимаете , что Шрёдер, Миллер - это немцы и газпром и народное достояние у них своё ))) === Из тебя как раз получится хороший шашлык на 9 мая =))

19:34

д-р Хряк

Надеюсь вы тут люди грамотные и понимаете , что Шрёдер, Миллер - это немцы и газпром и народное достояние у них своё )))

19:28

shpasic

из Зенита через одного в сборные уходят - Адвокат покуражился аж в нескольких, Луческу, теперь вот Манчини, а ведь был ещё случай с Бышовцем.

19:26

Subulcus

У свиней как люто бомбит от одного упоминания про Зенит =))

19:25

д-р Хряк

Короче говоря, как всегда , Бабушки РОССИИ оплатят неустойку этому газпромофскому фрайерку ввиде повышения цен на бензин, кап/ремонт и водки с сигаретами .

19:24

bambila

Хочешь быть тренером с зарплатой - 4.2 миллиона евро - развали Зенит! Не иначе - Спартак, Локо и ЦСКА доплатили))

19:23

Valdemar 69

непонятный тренер! В Италии проблемы оказывается не только с игроками)))

19:19

баламошка

Чтоб тренировать сборную Италии этот недотренер сам федерации доплачивать должен. У него, наверна, мафиозы в друзьях есть, поэтому и пропихивают его куда угодно.

19:15

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!