В сборной Италии Манчини будет получать 4,2 миллиона евро в год

Как сообщили "СЭ" коллеги из корпорации RAI, зарплата Роберто Манчини на посту главного тренера сборной Италии составит 4,2 миллиона евро в год плюс 800 тысяч евро на членов его штаба. Вместе с 53-летним специалистом в национальную команду перейдут три его ассистента в "Зените": Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи и Иван Карминати.



Также велика вероятность, что Манчини включит в число помощников и легенду итальянского футбола Андреа Пирло, только что завершившего игровую карьеру. Не исключено, что при новом тренере состоится возвращение в "Скуадру адзурру" нападающего Марио Балотелли, который хорошо знаком с Роберто по совместной работе в "Интере" и "Манчестер Сити".



Официальная презентация Манчини намечена на 23 мая на базе сборной Италии в Коверчано. При этом состав на товарищеские матчи с Саудовской Аравией (28 мая) и Францией (1 июня) должен быть оглашен 20-го или 21 мая, но это может сделать не конкретное должностное лицо, а федерация футбола страны - как юридическое. (Вячеслав КОРОТКИН)