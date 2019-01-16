18:40 | Футбол — Италия

СМИ: Манджукич может пропустить 3-4 месяца из-за травмы, "Юве" рассматривает возвращение Игуаина

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Травма форварда "Ювентуса" Марио Манджукича, возможно, оказалась серьезнее, чем ожидалось. Об этом сообщает Твиттер Juvefc.com со ссылкой на журналиста Луку Момблано.

 

Ранее сообщалось, что хорват пропустит около месяца. По новым данным, ему потребуется операция и 3-4 месяца восстановления.

В комментариях к записи Твиттер Juve News указал, что "Юве" может вернуть из аренды в "Милане" Гонсало Игуаина в связи с травмой Манджукича.

 

32-летний хорватский нападающий в текущем сезоне провел 21 матч за "Ювентус" и забил девять мячей при четырех голевых передачах.

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https://www.sport-express.ru/football/italy/

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