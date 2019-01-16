СМИ: Манджукич может пропустить 3-4 месяца из-за травмы, "Юве" рассматривает возвращение Игуаина

Травма форварда "Ювентуса" Марио Манджукича, возможно, оказалась серьезнее, чем ожидалось. Об этом сообщает Твиттер Juvefc.com со ссылкой на журналиста Луку Момблано.

The injury to Mandzukic is more serious than originally thought. It could be 3/4 months out, including the operation. [Momblano] – Juvefc.com (@juvefcdotcom) 16 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что хорват пропустит около месяца. По новым данным, ему потребуется операция и 3-4 месяца восстановления.

В комментариях к записи Твиттер Juve News указал, что "Юве" может вернуть из аренды в "Милане" Гонсало Игуаина в связи с травмой Манджукича.

He added that Higuain might return to Juve because of his injury 😨 – Juve News (@Juve_Transfers) 16 января 2019 г.

32-летний хорватский нападающий в текущем сезоне провел 21 матч за "Ювентус" и забил девять мячей при четырех голевых передачах.

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