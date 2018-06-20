СМИ: Джан пройдет медобследование для "Ювентуса" в четверг

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан в четверг 21 июня пройдет медицинское обследование перед переходом в "Ювентус", сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские издания.

По данным СМИ, ставший свободным агентом Джан завтра утром прибудет в Турин и пройдет необходимые тесты, после чего сможет подписать контракт с командой. Напомним, соглашение 24-летнего немца, как предполагается, будет рассчитано на пять лет.

Джан играл за "Ливерпуль" с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах и отличился 7 раз.