СМИ: Анчелотти встретится с президентом "Наполи" 21 мая

Бывший главный тренер "Реала" Карло Анчелотти встретится с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом 21 мая, чтобы обговорить вероятное назначение 58-летнего специалиста новым наставником неаполитанского клуба, сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, Анчелотти и Де Лаурентис постоянно находятся на связи. Де Лаурентис рассматривает известного тренера в качестве замены Маурицио Сарри, который, как ожидается, покинет клуб по окончанию сезона.

За два тура до окончания чемпионата Италии "Наполи" идет вторым, практически потеряв шансы обогнать "Ювентус".

Последним местом работы Анчелотти была "Бавария", которую он тренировал с 2016 по 2017 годы. С мюнхенцами итальянец стал чемпионом Германии и двукратным обладателем Суперкубка Германии.