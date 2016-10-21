Скандальная автобиография Икарди будет переиздана с изменениями

Автор книги капитана "Интера" Мауро Икарди Паоло Фонтанеси сообщил, что книга будет переиздана из-за недавнего конфликта игрока с фанатами. 23-летний аргентинец подвергся травле со стороны болельщиков черно-синих за фрагмент в автобиографии, который многие сочли ложью с целью очернить "ультрас". В игре против "Кальяри" (1:2) болельщики вывесили оскорбительный баннер в адрес игрока. После матча группа фанатов атаковала его машину. Клуб же решил наказать игрока за нарушение корпоративной этики.

- Книга будет переиздана, но для этого мне еще нужно встретиться с Икарди, - цитирует FCInter1908.it Фонтанеси. - Постараемся исправить те части, которые он хочет, чтобы уладить проблемы. Также Мауро воспользуется переизданием, чтобы объяснить некоторые моменты и рассказать нечто новое.