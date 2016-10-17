"Интер" накажет Икарди за нарушение корпоративной этики

Руководство "Интера" завтра встретится с капитаном клуба Мауро Икарди, сообщает официальный сайт клуба. Игрока ждет наказание за нарушение корпоративной этики. Ранее игрок в автобиографической книге рассказал об одном эпизоде с некорректным поведением фаната клуба. Многие болельщики сочли это ложью и потребовали лишить его капитанской повязки. Впоследствии футболист признался, что приукрасил некоторые факты.

"Это оскорбило многих людей, но нужно двигаться дальше и по возможности сделать все, чтобы нормализовать ситуацию. Я хочу извиниться и постараюсь сделать так, чтобы эти страаницы были удалены, и никто бы не почувствовал себя преданным или оскорбленным.

Я желаю "Интеру" всего лучшего, потому что нет ничего важнее, чем клуб. Поэтому я приму любое решение клуба. Постараюсь быть осторожнее в будущем", - сказал сам Икарди.