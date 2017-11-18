Симоне Индзаги обвинил бывшего защитника "Ростова" в поражении "Лацио" от "Ромы"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги раскритиковал игру Баштуша в матче 13-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (1:2). Бывший защитник "Ростова" оказался причастен к обоим голам соперника - сперва он сбил Александра Коларова в своей штрафной, после чего Диего Перотти реализовал пенальти, а затем подарил мяч автору второго мяча Радже Наингголану.

Первый тайм обе команды провели довольно осторожно - цитирует Football Italia Симоне Индзаги. - "Рома" давил больше, но не создавала никаких опасностей. Во втором тайме появилось больше пространств. Я пытался использовать это, но если вы допускаете две такие грубые индивидуальные ошибки, вы проигрываете дерби.

Я сам играл в таких дерби и знаю, что отдельные эпизоды являются решающими. Мы знали, что "Рома" будет давить и не позволять нам демонстрировать наш привычный стиль. Во второй половине мы искали свободные пространства, но с двумя наивными ошибками за четыре минуты поражение было неизбежным.

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