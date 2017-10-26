Сильвио Берлускони: "Может быть, я снова куплю "Милан"

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони пошутил, что может в будущем купить итальянский клуб. 81-летний итальянец продал его в апреле этого года консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, во главе которого стоит Йонхонг Ли. Ожидается, что в ближайшее время компания Берлускони Fininvest получит около 500 миллионов евро в качестве компенсации от Vivendi за отказ обращаться в суд.

- С этими деньгами, может быть, я снова куплю "Милан", - цитирует Il Messaggero Берлускони.