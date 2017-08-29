Шик сменил "Сампдорию" на "Рому"

"Рома" объявила о переходе нападающего Патрика Шика из "Сампдории". 21-летний игрок присоединился к клубу на правах аренды. С чехом подписан контракт на пять лет.

"Рома" заплатила за Шика 5 миллионов евро, а после выполнения определенных спортивных целей будет обязана выкупить его за 9 миллионов. При активации опции выкупа в контракте предусмотрены бонусы на сумму до 8 миллионов.

"Сампдория" также получит 20 миллионов евро в феврале 2020 года. Если римский клуб решит продать Шика до 1 февраля 2020 года, генуэзцы получат 50 процентов от суммы трансфера или 20 миллионов – в зависимости от того, какая сумма будет больше.