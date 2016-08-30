18:54 | ФУТБОЛ — Италия

"Сассуоло" присудили поражение в матче против "Пескары"

0
0
0

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" в родных стенах обыграл "Пескару" (2:1), но команде сегодня было присуждено поражение, информирует AP. Все дело в том, что на 65-й минуте игры у хозяев на поле вышел нападающий Антонино Рагуза, который, по утверждению местной федерации, не был зарегистрирован должным образом.

26-летний футболист был куплен "Сассуоло" у "Чезены" 26 августа, на следующий день после того как клуб подал заявку на сезон из 25 человек. Чтобы дозаявить нового игрока, клуб должен был заменить в списке старого. Руководство "Сассуоло" утверждает, что все сделало должным образом. Черно-зеленые намерены обжаловать принятое решение.

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ