"Сассуоло" присудили поражение в матче против "Пескары"

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" в родных стенах обыграл "Пескару" (2:1), но команде сегодня было присуждено поражение, информирует AP. Все дело в том, что на 65-й минуте игры у хозяев на поле вышел нападающий Антонино Рагуза, который, по утверждению местной федерации, не был зарегистрирован должным образом.

26-летний футболист был куплен "Сассуоло" у "Чезены" 26 августа, на следующий день после того как клуб подал заявку на сезон из 25 человек. Чтобы дозаявить нового игрока, клуб должен был заменить в списке старого. Руководство "Сассуоло" утверждает, что все сделало должным образом. Черно-зеленые намерены обжаловать принятое решение.