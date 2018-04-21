Сарри запретил игрокам произносить слово "Ювентус"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри перед матчем 34-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" запретил игрокам своей команды произносить в раздевалке название клуба из Турина, сообщает Corriere del Mezzogiorno. Издание отмечает, что, по мнению наставника неаполитанцев, его игроки действуют лучше, если сосредотачивается на своей игре и думает о том, как занять первое место в турнирной таблице.

Напомним, после 33 игр "Ювентус" занимает первое место, набрав 85 очков. Отставание "Наполи" составляет 4 очка.

Игра между командами из Турина и Неаполя состоится завтра, 22 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.