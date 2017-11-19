Сарри – о матче с "Миланом": "Наполи" показал не самую плохую игру"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри доволен игрой команды в матче 13-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (2:1). При этом специалист разочарован тем, что неаполитанцы пропустили гол в концовке встречи.

– "Наполи" показал не самую плохую игру, – приводит Football Italia слова Сарри. – В целом, мы почти ничего не позволили сделать сопернику, создав восемь голевых моментов. Все прошло хорошо.

После перерыва мы снизили темп, играя глубоко в обороне. Моментов у наших ворот почти не возникало. Жаль, что мы пропустили в конце. Было бы хорошо сыграть на ноль.