19:37 | ФУТБОЛ — Италия

Самир Ханданович:
"Однажды я вернусь в "Удинезе"

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Голкипер "Интера" Самир Ханданович заявил, что по-прежнему поддерживает хорошие отношения с болельщиками "Удинезе". 32-летний словенец выразил надежду, что однажды вновь сыграет за бывшую команду, в составе которой выступал с перерывами с 2004 по 2012 год.

– Лучшее, что мне запомнилось, это третье место в сезоне-2011/12, – приводит Tutto Udinese слова Хандановича. – Мы вернулись в Удине и видели всех этих счастливых болельщиков. Они ждали нас в аэропорту. Не думал, что такое может произойти. Люблю иногда возвращаться в Удине – когда играю или когда у меня отпуск. Там осталось много друзей. Однажды я туда вернусь.

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