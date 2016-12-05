Голкипер "Интера" Самир Ханданович заявил, что по-прежнему поддерживает хорошие отношения с болельщиками "Удинезе". 32-летний словенец выразил надежду, что однажды вновь сыграет за бывшую команду, в составе которой выступал с перерывами с 2004 по 2012 год.

– Лучшее, что мне запомнилось, это третье место в сезоне-2011/12, – приводит Tutto Udinese слова Хандановича. – Мы вернулись в Удине и видели всех этих счастливых болельщиков. Они ждали нас в аэропорту. Не думал, что такое может произойти. Люблю иногда возвращаться в Удине – когда играю или когда у меня отпуск. Там осталось много друзей. Однажды я туда вернусь.