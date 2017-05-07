Салли Мунтари: "Судья не остановил матч, потому что у него нет яиц"

Полузащитник "Пескары" Салли Мунтари раскритиковал арбитра Даниэле Минелли за то, что он не остановил матч чемпионата Италии против "Кальяри" (0:1). Хавбек покинул поле из-за расистких оскорблений со стороны болельщиков, за что получил предупреждение от судьи.

- То, что произошло, на мой взгляд, ненормально, - цитирует Football Italia Мунтари. - На дворе 2017 год, не так ли? Зачем мы выходим на поле, держась с детьми за руки? Чтобы научить их хорошим манерам, чтобы они стали хорошими людьми. Мы должны подать им пример.

Мальчик что-то сказал мне, я подошел, чтобы поговорить с ним. Думаю, он даже не понимал, что он сказал. Я произнес: "Ты не должен делат так, это неправильно". Он убежал, и я хотел, чтобы он вернулся. Я протянул ему свою футболку, ведь это был невинный ребенок.

Судья не остановил матч, потому что у нег нет яиц. Если ты мужчина, у тебя должны быть яйца, чтобы остановить игру. Мы все созданы Богом и различаемся лишь цветом кожи.