Роналдо: "Купер был худшим тренером в моей карьере"

Легендарный нападающий Роналдо признался, что главный тренер сборной Египта Эктор Купер, с которым он работал в "Интере", был самым плохим тренером за время его игровой карьеры, сообщает Football Italia со ссылкой на Spor TV.

- Моя история в "Интере" закончилась плохо из-за него, - заявил Роналдо. - Я восстанавливался после хирургической операции и хотел играть, но наши отношения были не очень хорошими. Тогда я пошел к президенту ("Интера" Массимо Моратти. – Прим. "СЭ") и предложил выбирать между мной и Купером. В конце концов, я отправился играть в такую прекрасную команду, как "Реал", но могу сказать, что Купер был худшим тренером в моей карьере.

Купер тренировал "Интер" с 2001 по 2003 годы, а Роналдо играл за "нерадзурри" с 1997 по 2002 годы, после чего перешел в "Реал".