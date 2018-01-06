"Рома" в большинстве проиграла "Аталанте"

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Рома" проиграла "Аталанте" – 1:2.
Футболисты из Бергамо дважды забили римлянам еще до перерыва – отличились нападающий Андреас Корнелиус и полузащитник Мартен де Рон. Но на 45-й минуте игры хавбек получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Единственный гол в составе "волков" на 56-й минуте забил форвард Эдин Джеко. Отметим, что для "Аталанты" эта победа стала второй подряд, "Рома" же не может выиграть в последних трех встречах в Серии А.
Чемпионат Италии
Серия А
20-й тур
"Рома" – "Аталанта" – 1:2 (0:2)
Голы: Корнелиус, 14 (0:1). де Рон, 19 (0:2). Джеко, 56 (1:2).
"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Гоналон, Стротман (Дженгиз Ундер, 76), Флоренци (Бруну Перес, 83), Пеллегрини (Шик, 51), Джеко, Эль-Шаарави, Перотти.
"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур, Толой, Кальдара, Иличич (Кристанте, 46), де Рон, Спинаццола, Фройлер, Гомес (Мазиелло, 69), Корнелиус (Петанья, 61).
Предупреждения: де Рон, 28. Кальдара, 30. Фасио, 90+3.
Удаление: де Рон (Аталанта), 45.
Судья: Гвида (Италия).
6 января. Рим. Стадион Olimpico.