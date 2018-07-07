"Рома" сохраняет интерес к Мертенсу

"Рома" не отказалась от идеи подписать нападающего "Наполи" Дриса Мертенса, сообщают итальянские СМИ. Пока стороны не пришли к соглашению.

Как сообщает La Repubblica, "Наполи" требует за него 35 миллионов евро и бонусы. Указано, что как "Рома", так и "Наполи", рассчитывают на оттянутого форварда. В последнее время в клубе он играл центрального нападающего. При этом тот же источник ранее указывал противоположную информацию - что он может стать центрфорвардом и в "Роме".

31-летний бельгиец в прошлом сезоне провел 49 матчей за "Наполи" и забил 22 мяча при 12 голевых передачах.