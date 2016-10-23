"Рома" разгромила "Палермо", сократив отставание от "Ювентуса"

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле нанесла поражение "Палермо" – 4:1. По голу забили у хозяев Мохамед Салах, Леандро Паредес, Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави.

Этот успех позволил подопечным Лучано Спаллетти вернуться на второе место в турнирной таблице. Их отставание от лидирующего "Ювентуса" сократилось до двух очков. "Палермо" остался на 19-м месте.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Рома" – "Палермо" – 4:1 (1:0)

Голы: Салах, 31 (1:0). Паредес, 51 (2:0). Джеко, 68 (3:0). Куайсон, 80 (3:1). Эль-Шаарави, 82 (4:1).

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Эмерсон, Де Росси, Наингголан (Стротман, 69), Паредес, Джеко (Тотти, 81), Эль-Шаарави, Салах (Флоренци, 46).

"Палермо": Посавец, Морганелла (Рисполи, 60), Анджелкович, Ционек, Алеесами, Гольданига, Гацци, Чочев (Куайсон, 69), Бруну Энрике, Диаманти (Яяло, 73), Несторовски.

Предупреждения: Манолас, 27. Гольданига, 35. Жуан Жезус, 36. Чочев, 39. Салах, 84.

Судья: Кальварезе.

23 октября. Рим. Стадион "Олимпико".