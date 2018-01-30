"Реал", "Манчестер Сити" и "Барселона" заинтересованы в Шкриньяре, "Интер" отклонил предложение в 65 миллионов

Агент защитника "Интера" Милана Шкриньяра Кароль Сконто сообщил, что к его подопечному проявляют интерес "Реал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона". По словам представителя игрока, черно-синие отклонили предложение на 65 миллионов евро от одного из этих клубов.

– Я не хочу конкретизировать, но скажу точно, что один из этих клубов сделал предложение в районе 60-65 миллионов евро, – цитирует sport.sk Сконто. – Мы не стали ничего предпринимать, потому что знали, что "Интер" в любом случае не продаст Милана зимой. Но летом будет совсем иная ситуация.

В этом сезоне Шкриньяр провел за "Интер" 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. 22-летний слова перешел в миланскую команду летом 2017 года из "Сампдории".