Против новой формы "Ювентуса" создана петиция

Один из болельщиков "Ювентуса" остался недоволен новой формой команды, которая была презентована во вторник, 15 мая. Он создал петицию на сайте change.org, призвав клуб, а также технического и титульного спонсоров изменить дизайн экипировки.

Поклонник "старой синьоры" раскритиковал решение разместить название титульного спонсора на черной "заплатке", которая по цвету и текстуре отличается от основного черного цвета, используемого при создании формы. Фанат предложил избавиться от дополнительного элемента, оставив лого автомобильного производителя на фоне черно-белых полос.

На данный момент собрано более 11 тысяч подписей.

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