17:26 | Футбол — Италия

Против новой формы "Ювентуса" создана петиция

Петиция болельщика "Ювентуса". Фото change.org
Петиция болельщика "Ювентуса". Фото change.org

Один из болельщиков "Ювентуса" остался недоволен новой формой команды, которая была презентована во вторник, 15 мая. Он создал петицию на сайте change.org, призвав клуб, а также технического и титульного спонсоров изменить дизайн экипировки.

Поклонник "старой синьоры" раскритиковал решение разместить название титульного спонсора на черной "заплатке", которая по цвету и текстуре отличается от основного черного цвета, используемого при создании формы. Фанат предложил избавиться от дополнительного элемента, оставив лого автомобильного производителя на фоне черно-белых полос.

На данный момент собрано более 11 тысяч подписей.

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