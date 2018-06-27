09:21 | Футбол — Италия

Продажа "Милана" американской компании сорвалась


Владельцы "Милана" передумали продавать клуб американским бизнесменам. Как утверждает Sky Sports, сделка сорвалась, когда все ее нюансы были согласованы. Компания Rocco Commisso согласилась заплатить 500 миллионов евро и покрыть долг в 380 миллионов перед Elliott Management. Однако в последний момент владелец "Милана" передумал совершать такую сделку.

Rocco Commisso была готова оставить ему 15-20 процентов акций, но он в последний момент попросил долю в 25-30 процентов, что разозлило покупателей. Теперь "Милану" нужно вернуть до 6 июля первый платеж кредитору Elliott Management в размере 32 миллиона евро, а до октября – все 380 миллионов.

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