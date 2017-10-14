Павел Недвед: "Дибала станет величайшим из людей, так как Месси - инопланетянин"

Член совета директоров "Ювентуса" Павел Недвед считает, что нападающий команды Пауло Дибала может стать лучшим футболистом в мире. Тем не менее, он переживает, что аргентинец может покинуть клуб.

- Дибала станет величайшим из людей, так как Лео Месси - инопланетянин, - цитирует La Repubblica Недведа. - У Пауло светлая голова на плечах и он умеет работать над своими ошибками. Надеюсь, никто не отберет его у нас, но после перехода Неймара в "ПСЖ" все возможно. Трансферный рынок сошел с ума. В конце концов, игроки сами решают - есть ли у них яйца, чтобы остаться в "Ювентусе". Если люди думают только о деньгах, они, безусловно, принимают ошибочное решение.