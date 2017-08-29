Патрик Шик прилетел в Рим для подписания контракта с "Ромой"

"Рома" на официальной странице в Твиттере объявила о прибытии нападающего "Сампдории" Патрика Шика в Рим. Во вторник 21-летний чехо пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с римским клубом.
Ожидается, что римляне арендуют игрока на один сезон с обязательным выкупом следующим летом за 40 миллионов евро.
Напомним, этим летом Шик уже проходил медосмотр в "Ювентусе", но туринцы отказались от него, так как у игрока были обнаружены проблемы с сердцем.
GALLERY 📷– AS Roma (@OfficialASRoma) 28 августа 2017 г.
Guarda i migliori scatti dell'arrivo di Patrik #Schick a Fiumicino!
➡️ https://t.co/f4WlTTS3EN pic.twitter.com/mB4vANb2fZ