Патрик Шик прилетел в Рим для подписания контракта с "Ромой"

"Рома" на официальной странице в Твиттере объявила о прибытии нападающего "Сампдории" Патрика Шика​ в Рим. Во вторник 21-летний чехо пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с римским клубом.

Ожидается, что римляне арендуют игрока на один сезон с обязательным выкупом следующим летом за 40 миллионов евро.

Напомним, этим летом Шик уже проходил медосмотр в "Ювентусе", но туринцы отказались от него, так как у игрока были обнаружены проблемы с сердцем.