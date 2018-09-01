"Парма" – "Ювентус": прямой эфир, трансляция – в 21.30 (видео)

В этот уик-энд пройдет третий тур чемпионат Италии по футболу среди команд серии А. И в гости к "Парме" приедет чемпионский "Ювентус". "Старая синьора" традиционно лидирует в чемпионате – две победы в двух играх, а команда из Пармы в двух первых играх набрала лишь одно очка. Субботний матч состоится на арене Ennio Tardini, стартовый свисток прозвучит – в 21.30 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Италии с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Парма" – "Ювентус" – в матч-центре сайта.

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"Парма" – "Ювентус": прямой эфир