Отец Хамшика оценил шансы на уход сына из "Наполи"

Отец полузащитника и капитана "Наполи" Марека Хамшика Рихард Хамшик считает, что его сын, скорее всего, не останется в итальянком клубе. В начале лета он заявлял, что сын намерен отработать контракт, который рассчитан до лета 2020 года, до конца.

Хамшик сообщил президенту "Наполи" о том, что может уйти из клуба

– Мареку нужен отдых, потому что лето, скорее всего, будет непростым, – цитирует Football Italia Хамшика-старшего. – После стольких лет в "Наполи" он может уйти из клуба и отправиться в Китай. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

Он говорит об этом, но у него все еще два года по контракту с "Наполи". Шансы на уход? 60 процентов на то, что он отправится в Китай. Но это только мое мнение.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что интерес к Хамшику проявляют китайские клубы "Шаньдун Лунэн" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Словацкий хавбек выступает за "Наполи" с 2007 года. За это время он принял участие в 501 матче, забив 120 мячей. Трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 35 миллионов евро.