Опубликовано фото девушки, обвинившей Роналду в изнасиловании

Адвокаты пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду подадут в суд на немецкий журнал Spiegel, опубликовавший статью об изнасиловании португальцем американки Кэтрин Майорги. Девушка обвинила португальца в том, что он надругался над ней в 2009 году в Лас-Вегасе.

По данным издания, в январе 2010 года футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за неразглашение информации. Адвокаты Роналду утверждают, что статья является недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни. Сторона футболиста будет добиваться компенсации от издания.

Ресурс Skudetto Sports опубликовал совместные фотографии Майорги и Роналду на вечеринке в Лас-Вегасе, а также откровенное признание девушки.

- Я сказала, что не хочу заниматься с ним сексом, но он набросился на меня и изнасиловал, хотя я сказала "нет", - подчеркнула Майорга.

Kathryn Mayorga 2009 yılında Cristiano Ronaldo'nun kendisine çaktığını iddialarını bu kez detaylarıyla paylaştı. "Ronaldo çok güçlü bana dokunmaya başladı. Onu itip seks yapmak istemediğimi söyledim. Üzerime atladı ve hayır dememe rağmen bana tecavüz etti." pic.twitter.com/UKCsNkqMp7 – Scudetto Sports (@scudettosports) 28 сентября 2018 г.

Роналду вновь обвинили в изнасиловании. Что вообще происходит?