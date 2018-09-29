09:47 | Футбол — Италия

Опубликовано фото девушки, обвинившей Роналду в изнасиловании

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Адвокаты пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду подадут в суд на немецкий журнал Spiegel, опубликовавший статью об изнасиловании португальцем американки Кэтрин Майорги. Девушка обвинила португальца в том, что он надругался над ней в 2009 году в Лас-Вегасе.

По данным издания, в январе 2010 года футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за неразглашение информации. Адвокаты Роналду утверждают, что статья является недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни. Сторона футболиста будет добиваться компенсации от издания.

Ресурс Skudetto Sports опубликовал совместные фотографии Майорги и Роналду на вечеринке в Лас-Вегасе, а также откровенное признание девушки.

- Я сказала, что не хочу заниматься с ним сексом, но он набросился на меня и изнасиловал, хотя я сказала "нет", - подчеркнула Майорга. 

Роналду вновь обвинили в изнасиловании. Что вообще происходит?

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