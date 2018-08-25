"Наполи" обыграл "Милан", уступая 0:2. Игуаин не забил в дебютном матче за гостей

"Наполи" победил "Милан" в матче 2-го тура чемпионата Италии - 3:2. Игра стала первой для вратаря неаполитанцев Давида Оспины. В составе красно-черных дебютировал форвард Гонсало Игуаин, которому не удалось забить.

"Милан" вел 2:0 по ходу встречи, но "Наполи" смог забить трижды.

Чемпионат Италии

Серия A

2-й тур

"Наполи" - "Милан" - 3:2 (0:1)

Голы: Бонавентура, 15 (0:1). Калабрия, 49 (0:2). Зелиньски, 53 (1:2). Зелиньски, 67 (2:2). Мертенс, 80 (3:2).

"Наполи": Оспина, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй (Луперто, 73), Зелиньски (Диавара, 72), Аллан, Хамшик (Мертенс, 63), Инсинье, Милик, Кальехон.

"Милан": Дж.Доннарумма, Калабрия, Музаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Билья (Бакайоко, 58), Сусо, Борини (Лаксальт, 71), Бонавентура (Кутроне, 81), Игуаин.

Предупреждения: Инсинье, 30. Сусо, 30. Родригес, 66. Кулибали, 90+1.

Судья: Валери.

25 августа. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

"Наполи" - "Милан". Смотрите видеотрансляцию матча на сайте "СЭ"