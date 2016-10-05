"Наполи" объявил о подписании пятилетнего контракта с Хюсаем

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис подтвердил информацию о подписании нового контракта с защитником Эльсеидом Хюсаем. Как сообщает пресс-служба клуба, 22-летний игрок сборной Албании поставил подпись под новым пятилетним соглашением. В текущем сезоне футболист, выступающий за неаполитанцев с 2015 года, сыграл в 7 встречах и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, что во время чемпионата Европы-2016 будущий главный тренер сборной РоссииСтанислав Черчесов в интервью для "СЭ" отдельно отметил игру Хюсая. Возьмем матч Албания Франция (0:2). Приглянулся мне один игрок у албанцев, отметил его для себя, записал фамилию. Захожу на сайт transfermarkt – оказывается, что он правый защитник "Наполи". Думаю про себя: да, это какую же команду мне надо тренировать, чтобы его купить. Вычеркиваем!", – сказал Черчесов.