"Наполи" готов отпустить Мертенса

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис подчеркнул, что клуб готов отпустить нападающего Дриса Мертенса. По его словам, это случится, если найдется клуб, который будет готов выплатить сумму отступных, прописанную в контракте с форвардом.

- На данный момент нет ясности в ситуации с Мертенсом. Посмотрим, что будет дальше, - приводит Football Italia слова де Лаурентиса. - Но интерес со стороны других клубов, как и его забитые голы, стали возможны благодаря Маурицио Сарри.

Сомневаюсь, что он забил бы так много с другим тренером и другими партнерами по команде. Мне не хочется, чтобы кто-то уходил. Но если найдется какой-то безумец, который будет гоов заплатить отступные, то мы поступим так, как делали это раньше.

Ранее сообщалось, что 29-летний бельгиец и неаполитанцы вели переговоры о новом соглашении, но они ни к чему не привели. В текущем сезоне Мертенс провел в составе "Наполи" 40 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 7 голевых передач.