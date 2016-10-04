Моратти отказался возвращаться на пост президента "Интера"

Почетный президент "Интера" Массимо Моратти сообщил, что не намерен возвращаться на пост главы клуба. Тем не менее, он не стал исключать, что такое случится позднее.

- Читал заметки о том, что я могу вернуться на пост президента "Интера", но не знаю, откуда они взялись, - цитирует Tuttomercatoweb Моратти. - Могу ли я исключить свое возвращение? Да, конечно. В будущем? Посмотрим, никто никогда не знает, что может случиться. Мне очень жаль разочаровывать, но я хочу опровергнуть то, что было сказано в СМИ. Скорое возвращение в "Интер" не входит в мои планы.