Мино Райола защищает Балотелли: "Сакки показал, что у него нет интеллекта. Он жалок"

Агент нападающего сборной Италии Марио Балотелли Мино Райола ответил на критику со стороны известного тренера Арриго Сакки. Специалист заявил, что Балотелли не хватает интеллекта.

– Интеллект необходим не только в футболе, но и в жизни, – цитирует Adnkronos Райолу. – Своими словами Сакки показал, что у него нет интеллекта или класса. Я не понимаю, почему мы слушаем того, кто живет былыми заслугами, победами "Милана", который в то время выиграл бы и без тренера. Сакки должен благодарить тогдашнего президента клуба Берлускони и подумать о финале чемпионата мира, который он проиграл со сборной Италии, хотя она обязана была брать трофей. После "Милана" он ничего не добился и не имеет права читать нотации. Его слова только подтвердили то, о чем люди давно говорят: Сакки сдал. Он просто жалок.