Милинкович-Савич определится с будущим после ЧМ-2018

Полузащитник "Лацио" и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич сказал, что пытается не обращать внимания на слухи о своем будущем. Хавбек, интерес к которому проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" сказал, что сейчас он сосредоточен на выступлении за национальную команду на чемпионате мира.

– Я стараюсь сохранять концентрацию, несмотря на то, что каждый день читаю о себе, – цитирует Football Italia Милинковича-Савича. – Очевидно, что я испытываю давление и знаю, что мне придется жить с этим во время чемпионата мира. Это похоже на то, что я чувствую, выступая за "Лацио". Я привык к такому. Я решу, где продолжу карьеру, после чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Сербии сыграет в группе E с Коста-Рикой (17 июня, Самара), Швейцарией (22 июня, Калининград) и Бразилией (27 июня, Москва, "Спартак").