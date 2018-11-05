"Милан" вырвал победу у "Удинезе", забив на 97-й минуте

"Милан" на выезде переиграл "Удинезе" в матче 11-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч во встрече на 97-й минуте забил Алессио Романьоли.
Чемпионат Италии
Серия А
11-й тур
"Удинезе" - "Милан" - 0:1 (0:0)
Гол: Романьоли, 90+7.
"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест (Найтинк, 84), Опоку, Мандрагора, Фофана, де Пауль (Д`Алессандро, 90+2), Пуссетто (Балич, 84), Лазанья.
"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Абате, Родригес, Романьоли, Лаксальт (Борини, 73), Бакайоко, Кессье, Игуаин (Самуэль Кастильехо, 35), Сусо, Кутроне.
Предупреждения: Самир, 28. Кессье, 48. Трост-Эконг, 64. Сапата, 68. Пуссетто, 70. Романьоли, 90+7.
Удаление: Найтинк, 90+5.
Судья: Ди Белло.
4 ноября. Удине. Стадион "Дачия Арена".
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