"Милан" вырвал победу у "Удинезе", забив на 97-й минуте

"Милан" на выезде переиграл "Удинезе" в матче 11-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч во встрече на 97-й минуте забил Алессио Романьоли.

Чемпионат Италии

Серия А

11-й тур

"Удинезе" - "Милан" - 0:1 (0:0)

Гол: Романьоли, 90+7.

"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест (Найтинк, 84), Опоку, Мандрагора, Фофана, де Пауль (Д`Алессандро, 90+2), Пуссетто (Балич, 84), Лазанья.

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Абате, Родригес, Романьоли, Лаксальт (Борини, 73), Бакайоко, Кессье, Игуаин (Самуэль Кастильехо, 35), Сусо, Кутроне.

Предупреждения: Самир, 28. Кессье, 48. Трост-Эконг, 64. Сапата, 68. Пуссетто, 70. Романьоли, 90+7.

Удаление: Найтинк, 90+5.

Судья: Ди Белло.

4 ноября. Удине. Стадион "Дачия Арена".