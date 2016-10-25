"Милан" вдесятером крупно проиграл "Дженоа"

"Милан" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Италии проиграл "Дженоа" (0:3). Встреча, проходившая на стадионе "Луиджи Феррарис", прервала беспроигрышную серию красно-черных из шести матчей.
На 56-й минуте встречи гости остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Габриэль Палетта. На данный момент "Милан" занимает третью строчку в турнирной таблице серии А. "Дженоа" поднялась на седьмую позицию.
Чемпионат Италии
Серия А
10-й тур
"Дженоа" - "Милан" - 3:0 (1:0)
Голы: Нинкович, 11 (1:0). Куцка, 80 - в свои ворота (2:0). Паволетти, 86 (3:0).
"Дженоа": Перин, Бурдиссо, Муньос, Иццо, Ригони, Мигел Велозу, Ринкон, Нинкович (Лазович, 54), Эденилсон (Фьямоцци, 78), Лаксальт, Симеоне (Паволетти, 67).
"Милан": Доннарумма, Палетта, Де Шильо, Романьоли, Поли, Хонда (Луиз Адриану, 62), Бонавентура, Куцка, Локателли, Бакка (Гомес, 58), Ньянг (Сусо, 70).
Предупреждения: Иццо, 40. Паволетти, 74. Мигел Велозу, 85.
Удаление: Палетта, 56.
Судья: Банти.
25 октября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/