"Милан" вдесятером крупно проиграл "Дженоа"

"Милан" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Италии проиграл "Дженоа" (0:3). Встреча, проходившая на стадионе "Луиджи Феррарис", прервала беспроигрышную серию красно-черных из шести матчей.

На 56-й минуте встречи гости остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Габриэль Палетта. На данный момент "Милан" занимает третью строчку в турнирной таблице серии А. "Дженоа" поднялась на седьмую позицию.

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

"Дженоа" - "Милан" - 3:0 (1:0)

Голы: Нинкович, 11 (1:0). Куцка, 80 - в свои ворота (2:0). Паволетти, 86 (3:0).

"Дженоа": Перин, Бурдиссо, Муньос, Иццо, Ригони, Мигел Велозу, Ринкон, Нинкович (Лазович, 54), Эденилсон (Фьямоцци, 78), Лаксальт, Симеоне (Паволетти, 67).

"Милан": Доннарумма, Палетта, Де Шильо, Романьоли, Поли, Хонда (Луиз Адриану, 62), Бонавентура, Куцка, Локателли, Бакка (Гомес, 58), Ньянг (Сусо, 70).

Предупреждения: Иццо, 40. Паволетти, 74. Мигел Велозу, 85.

Удаление: Палетта, 56.

Судья: Банти.

25 октября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.