"Милан" сыграл вничью с "Кротоне"

В матче 34-го тура чемпионата Италии "Кротоне" на своем поле сыграл вничью с "Миланом" – 1:1. На гол Марчелло Тротты гости ответили мячом Габриэля Палетты. Безвыигрышная серия красно-черных достигла трех встреч.

В другом поединке "Сассуоло" в гостях нанес поражение "Эмполи" (3:1). А "Пескара" уступила "Кальяри" (0:1). Клуб с Сардинии поднялся на 12-е место в таблице. "Милан" остался шестым. "Сассуоло" идет на 14-й строчке. "Кротоне" остался в зоне вылета, "Пескара" уже потеряла шансы сохранить прописку в серии А.

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

"Кротоне" – "Милан" – 1:1 (1:0)

Голы: Тротта, 8 (1:0). Палетта, 50 (1:1).

"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини (Дюссенн, 70), Феррари, Кризетиг, Роден (Капецци, 80), Барберис, Мартелла, Налини (Стоян, 53), Тротта, Фальчинелли.

"Милан": Доннарумма, Сапата, Палетта, Ванджони (Гомес, 90+1), Калабрия, Фернандес (Окампос, 78), Куцка, Деулофеу (Бакка, 86), Локателли, Сусо, Лападула.

Предупреждения: Феррари, 19. Куцка, 24. Кризетиг, 26. Деулофеу, 43. Фальчинелли, 90+4.

Удаление: Куцка, 90+6.

Судья: Банти.

30 апреля. Кротоне. Стадион "Эцио Скрида".

"Эмполи" – "Сассуоло" – 1:3 (1:2)

Голы: Пелузо, 19 (0:1). Пуччарелли, 24 - с пенальти (1:1). Матри, 34 (1:2). Данкан, 57 (1:3).

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Барба, Лаурини (Дзамбелли, 88), Эль-Каддури, Диуссе, Тельо (Димарко, 79), Крунич, Пуччарелли, Тиам (Маккароне, 64).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Летшерт (Каннаваро, 75), Аджапонг, Аквилани, Данкан (Лирола, 79), Сенси, Матри, Берарди, Риччи (Политано, 75).

Предупреждения: Данкан, 8. Летшерт, 52. Диуссе, 66. Маккароне, 81. Сенси, 82.

Судья: Довери.

30 апреля. Эмполи. Стадион "Карло Кастеллани".

"Кальяри" – "Пескара" – 1:0 (1:0)

Гол: Жоау Педру, 23 - с пенальти.

"Кальяри": Рафаэл, Бруну Алвеш, Саламон, Мурру, Пизакане, Ионицэ (Фараго, 58), Тахцидис, Жоау Педру, Барелла (Падоин, 77), Боррьелло, Фариас (Сау, 65).

"Пескара": Фьорилло, Бово, Форнасьер, Дзампано, Мунтари, Мемушай, Бенали (Бругман, 72), Миличевич (Крешенци, 90), Кулибали (Кастанос, 72), Капрари, Черри.

Предупреждения: Форнасьер, 22. Миличевич, 44. Бруну Алвеш, 64. Кастанос, 83. Мунтари, 90.

Судья: Минелли.

30 апреля. Кальяри. Стадион "Сант'Элиа".