"Милан" – "Рома": прямая трансляция – в 21.30 (ВИДЕО)

В этот уик-энд состоится 3-й тур чемпионата Италии по футболу. И в гости к "Милану" приедет "Рома". Это центральная встреча в туре. Для миланцев эта игра будет второй в чемпионате, потому их встреча 1-го тура с "Дженоа" была перенесена на более поздний срок из-за трагедии в Генуе. "Рома" в свою очередь на старте набрала четыре очка, а вчера, кстати, попала в группу Лиги чемпионов с ЦСКА. Миланцы же в единственной игре проиграли "Наполи" (2:3). Сегодняшняя встреча состоится на стадионе Giuseppe Meazza и начнется в 21.30 по Москве. Также напомним, "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Италии, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры серии А в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Милан" – "Рома" – в матч-центре сайта.

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"Милан" – "Рома": прямой эфир