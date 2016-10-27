12:38 | ФУТБОЛ — Италия

"Милан" пожелал скорейшего выздоровления Флоренци

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"Милан" в официальном твиттере пожелал скорейшего выздоровления форварду "Ромы" Алессандро Флоренци. 25-летний воспитанник римского клуба порвал крестообразные связки во вчерашнем матче 10-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" (3:1).

- Держись, Флоренци, - говорится в сообщении пресс-службы "Милана". - Прими наши наилучшие пожелания скорейшего выздоровления!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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wazo52

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12:48

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