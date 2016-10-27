"Милан" пожелал скорейшего выздоровления Флоренци

"Милан" в официальном твиттере пожелал скорейшего выздоровления форварду "Ромы" Алессандро Флоренци. 25-летний воспитанник римского клуба порвал крестообразные связки во вчерашнем матче 10-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" (3:1).
- Держись, Флоренци, - говорится в сообщении пресс-службы "Милана". - Прими наши наилучшие пожелания скорейшего выздоровления!
Forza @Florenzi, auguri di pronta guarigione!– AC Milan (@acmilan) 27 октября 2016 г.
Best wishes on a speedy recovery Alessandro! pic.twitter.com/bXCvDHEHTd
wazo52
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12:48