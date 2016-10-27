"Милан" пожелал скорейшего выздоровления Флоренци

"Милан" в официальном твиттере пожелал скорейшего выздоровления форварду "Ромы" Алессандро Флоренци. 25-летний воспитанник римского клуба порвал крестообразные связки во вчерашнем матче 10-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" (3:1).

- Держись, Флоренци, - говорится в сообщении пресс-службы "Милана". - Прими наши наилучшие пожелания скорейшего выздоровления!