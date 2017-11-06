"Милан" победил "Сассуоло", Доннарумма в пятый раз в сезоне сыграл на ноль

"Милан" обыграл "Сассуоло" со счетом 2:0 в матче 12-го тура чемпионата Италии. Хозяева потерпели третье поражение подряд в серии А.

В составе победителей по голу записали на свой счет Алессио Романьоли и Сусо. Голкипер Джанлуиджи Доннарумма провел свой пятый сухой матч в этом сезоне чемпионата.

Чемпионат Италии

12-й тур

"Сассуоло" – "Милан" – 0:2 (0:1)

Голы: Романьоли, 39 (0:1). Сусо, 67 (0:2).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Миссироли, Маццителли, Кассата (Матри, 55), Рагуза (Пьерини, 70), Политано (Рожериу, 84), Фальчинелли.

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Романьоли, Калабрия (Абате, 14), Монтоливо, Хакан Чалханоглу (Локателли, 64), Кессье, Калинич, Борини (Антонелли, 82), Сусо.

Предупреждения: Романьоли, 45+3. Ачерби, 45+3. Бонуччи, 55. Монтоливо, 64. Миссироли, 89.

Судья: Дамато.

5 ноября. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium - Citta del Tricolore.