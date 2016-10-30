"Милан" обыграл "Пескару", "Рома" потеряла очки с "Эмполи"

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле одолел "Сассуоло" – 2:1. Решающий гол на счету Чиро Иммобиле. Экс-защитник "Ростова" Баштуш пропускал встречу из-за травмы. "Орлы" поднялись на четвертое место в таблице, "Сассуоло" идет 15-м.

В другом поединке "Милан" дома нанес поражение "Пескаре" (1:0). Автором единственного гола стал Джакомо Бонавентура. Этот успех позволил красно-черным подняться на третью позицию. "Пескара" находится на 17-й строчке.

"Кьево" на выезде уступил "Кротоне" (0:2). Для дебютантов элитного дивизиона эта победа стала первой в серии А. "Рома" в гостях не сумела забить "Эмполи" – 0:0. Римляне остались на втором месте, их отставание от лидирующего "Ювентуса" увеличилось до пяти очков.

Чемпионат Италии

Серия А

11-й тур

"Лацио" – "Сассуоло" – 2:1 (0:0)

Голы: Лулич, 50 (1:0). Иммобиле, 55 (2:0). Дефрель, 57 (2:1).

"Лацио": Маркетти, Баста, Раду, Худт, Уоллас, Лулич, Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич (Мурджа, 82), Иммобиле (Джорджевич, 86), Кейта (Билья, 61).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Терранова (Рагуза, 81), Ачерби, Делль`Орко (Матри, 56), Лирола, Бьондини (Данкан, 71), Пеллегрини, Сенси, Дефрель, Политано.

Предупреждения: Ачерби, 33. Фелипе Андерсон, 35. Лулич, 36.

Судья: Кальварезе.

30 октября. Рим. Стадион Olimpico.

"Милан" – "Пескара" – 1:0 (0:0)

"Эмполи" – "Рома" – 0:0

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Коста, Весели, Сапонара, Кроче, Диуссе (Бюхель, 75), Крунич (Тельо, 55), Джилардино (Маккароне, 68), Пуччарелли.

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Эмерсон (Бруну Перес, 53), Жуан Жезус, Де Росси (Перотти, 83), Наингголан, Паредес, Джеко, Эль-Шаарави, Салах.

Предупреждения: Весели, 11. Беллуши, 18. Манолас, 30. Паскуаль, 35. Диуссе, 62. Де Росси, 67. Джилардино, 67. Тельо, 76. Салах, 90+3.

Судья: Ди Белло.

30 октября. Эмполи. Стадион Carlo Castellani.

"Кротоне" – "Кьево" – 2:0 (1:0)

Голы: Тротта, 45+3 – с пенальти (1:0). Фальчинелли, 90 (2:0).

"Кротоне": Кордац, Рози, Месба, Чеккерини, Феррари, Роден, Капецци, Барберис (Кризетиг, 88), Стоян (Налини, 17), Тротта (Сампиризи, 80), Фальчинелли.

"Кьево": Соррентино, Гамберини, Сполли, Фрэ, Каччаторе, Бирса, Хетемай, Кастро, Ригони (Радованович, 46), Флоро Флорес (Париджини, 72), Инглезе (Пеллиссьер, 63).

Предупреждения: Хетемай, 45. Рози, 60. Сполли, 75.

Судья: Пайретто.

30 октября. Кротоне. Стадион Ezio Scida.